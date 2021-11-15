معز مسعود يعلن موعد ومكان عزاء شقيقته..تعرف عليه

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كشف الداعية الإسلامي، والمنتج معز مسعود عن موعد ومكان عزاء شقيقته الراحلة، والتي وافتها المنية مساء يوم الجمعة المنقضي.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان جنازة شقيقة معز مسعود

وكتب معز مسعود، عبر موقع التديوينات القصيرة، تويتر: “أشكركم من قلبي جميعًا على سؤالكم، وعلى دعواتكم الغالية ورسائلكم، إن شاء الله عزاء شقيقتي الغالية علا مسعود، سيكون بعد صلاة المغرب، يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر، في ساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، أسأل الله أن يجمعنا وإياها وجميع موتاكم في الفردوس الأعلى من الجنة”.

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

هذا وأعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

حلا شيحا تنعي وفاة شقيقة زوجها

وودعت الفنانة حلا شيحة، شقيقة زوجها الداعية والمنتج معز مسعود بكلمات مؤثرة، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور، والفيديوهات “انستجرام”: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا اطيب قلب وروح مش من العالم ده .. انتقلت الي جوار الله عُلا مسعود اخت زوجي نسألكم الدعاء”.

السيرة الذاتية لمعز مسعود

معز مسعود مصري من مواليد 27 فبراير 1978عاش أول حياته في الكويت، وكان موهوبًا في الموسيقى، فأصبح قائدًا لفرقة موسيقية وعازفَا للغيتار. تخرّج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، بعد حصوله على بكالوريوس في الاقتصاد، وتحوّل لدراسة العلوم الإسلامية بعدما توفي 6 أشخاص من أصحابه المقربين، بشكل متسلسل ومفجع في وقت متقارب في العام نفسه، ثم أصيب بورم وأجرى عملية جراحية لاستئصاله.