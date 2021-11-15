وكيلة القوى العاملة: تعيين المرأة في مجالس الإدارات بالبنوك انتصارًا لها واستكمالا لحقوقها في المجتمع 

/661472/وكيلة-القوى-العاملة-تعيين-المرأة-في-مجالس-الإدارات بالبنوك-انتصارا-لها-واستكمالا-لحقوقها-في-المجتمع

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، قرار السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر انتصارًا للمراة المصرية واستكمالا لحقوقها في المجتمع.

دوت الخليج

وكيلة القوى العاملة: تعيين المرأة في مجالس الإدارات بالبنوك انتصارًا لها

وأوضحت النائبة سولاف درويش:” إن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد، مؤكد أن دور النساء يعتبر دور حيوي في شتي المجالات سواء الاقتصادية والسياسية، حيث أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

النائبة سولاف درويش يؤكد على أهمية إشراك النساء في الصفوف الأولي في مؤسسات الدولة

وأشارت وكيلة القوى العاملة، النائبة سولاف درويش، إلى أهمية اشراك النساء في الصفوف الأولي في مؤسسات الدولة بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال فى المجتمع، حيث أن المرأة المصرية هي بطلة كل النجاحات والإنجازات التي تم إنجازها مؤخرا والقادمة.

يذكر أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري جاء ضمن مجموعة تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، أقرها محافظ البنك المركزي المصري ، وشملت ضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل ، وجاءت تلك التعليمات في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.