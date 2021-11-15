لحين حضور التنفيذين..نقل النواب ترجأ مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رفعت شكيب بشأن كوبري المراغه بسوهاج

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ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب إحاطة مقدم من النائب رفعت شكيب حول إنشاء كوبري العلوي لمدينة المراغه بسوهاج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب احاطة بشأن كوبري المراغة بسوهاج

كوبري المراغة بسوهاج

وقال النائب رفعت شكيب، ان الكوبري تم عمل ١٤٥ خازوق ثم توقف العمل به حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل تخطيط الكوبري العلوي وتم اعتمادة من محافظة سوهاج وتم طرح المشروع عند البدء في التنفيذ وتم الاعتراض على التخطيط .

وتابع شكيب في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، انه تم تشكيل لجنه من المحافظة والمرور وجامعة سوهاج وتم تحديد تخطيط مختلف عن التخطيط القديم وعمل مقايسات لتصبح القيمة ٤٥٠ مليون بدلا من ٢٠٠ مليون جنيه، وتم البدء بالمشروع علي التخطيط الجديد ثم توقف العمل به مرة اخري مما جعل المواطنين يؤلفوا شعر ، قوم يا نائب اتوضي حديد الكوبري صدا.

و قال شحته ابراهيم مساعد وزير الري للموارد المائية انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الانتهاء من تنفيذ الكوبري.

ومن جانبه اعلن رئيس لجنه النقل والمواصلات، انه تم تاجيل مناقشة طلب الاحاطة لعدم حضور التنفيذين واخطار الوزرات المختصة ، حتي يتم الانتهاء من دراسة طلب الاحاطه علي الوجه الامثل ، واحاطة الوزارة علما بالامر اذا لم يكن لديها علم.