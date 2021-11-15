/661475/عبد-الله-جمعة-يخضع-لبرنامج-علاجي-وتأهيلي-تفاصيل
يخضع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
ويرصد تحيا مصر التفاصيل:
وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن جمعة يعاني من التواء بالكاحل تعرض له خلال المران الأخير للفريق مضيفا أنه قام بوضع برنامج علاجي للاعب، على أن يقوم بعمل فحوص له غدا الثلاثاء للاطمئنان على حالته.
يذكر أن الفريق فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري الممتاز.
بينما جاء تشكيل الزمالك للشوط الثاني كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع : أحمد زكي ، محمد حمدي ، حسام عبد المجيد ، عبد الرحمن حسين السيد الوسط : محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، سيف فاروق جعفر ، أيمن حفني ، سيد عبد الله نيمار الهجوم : يوسف أسامة نبيه.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء.
وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.
الدورى العام
لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.
ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.
ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.
كأس مصر
لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".
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