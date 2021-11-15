/661476/المنتخب-بزيه-الأساسي-أمام-الجابون-في-تصفيات-المونديال

يرتدي غدا المنتخب الوطني زيه الأساسي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء خلال مباراته أمام الجابون في ختام مباريات المجموعة السادسة التي تأهل عنها المنتخب الوطني للدور الأخير لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بينما يرتدي المنتخب الجابوني القميص الأصفر والشورت والجوارب الزرقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة برئاسة التونسي بوجلال بوسيري الذي عقد بعد ظهر اليوم بستاد الجيش ببرج العرب وتم خلاله التأكيد على الاجراءات التنفيذية والاحترازية الواجب اتباعها في أرض الملعب والتشديد على عدم السماح لأحد بالتواجد في أرض الملعب الا للخاضعين إلى أختبار PCR بنتيجة سلبية ، بالإضافة إلى الالتزام بالحضور إلى أرض الملعب في المواعيد المقررة.

حضر الاجتماع عن المنتخب المصري محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعبد الله سيد مسئول المهمات

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.