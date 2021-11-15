شباب مسيحيين يوزعون المصاحف في ميدان الزراعيين ببني سويف «صور»

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ف الآونة الأخيرة خرج علينا القمص زكريا بطرس من خارج مصر بعبارات دينية تدعو إلى التتطرف وتقسيم الوحدة القومية والوطنية بين الشباب المسلم والمسيحي والتي كانت عبارة عن كلمات تسئ إلى نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وجاءت هذه العبارات بعدم قبول أو تقبل حتى من أصحاب الأديان الأخرى للأفكار الهدامة، رافضين كل الرفض هذه التصريحات التي تدعو إلى العنف والتفرقة .

شباب مسيحيين يوزعون المصاحف في ميدان الزراعيين ببني سويف

ومن جانب آخر حيث صعيد مصر ومن محافظة بني سويف يخرج علينا شباب معتنقون الدين المسيحي من ميدان الزراعيين ببني سويف ، يقوموا بتوزيع القرآن الكريم وأجزاء من المصحف الشريف على المارة ف الشارع تقديرا واحتراما منهم للإسلام والمسلمين ورفض تام لتصريحات المدعو زكريا بطرس.

وخرج هؤلاء الشباب من منازلهم ومن تلقاء أنفسهم ليعبرو عن حبهم واحترامهم للاسلام والمسلمين ونبذ العنف والتحريض بعبارات غير مسئولة .

ويتكون فريق ؤلاء الشباب بمحافظة بني سويف من مرقص موريس، محروس نادي، مينا عدلي، بجانب صديقم المسلم محمد حجازي .

يرصد دوت الخليج، المعطيات المتعلقة بإعادة نشر فيديوهات للقس المطرود والمشبوه زكريا بطرس، والتي يظهر بوضوح أنها تستهدف التأثير على حالة التناغم الشعبي، والتلاحم في نسيج المجتمع المصري، وذلك منذ التخلص من جماعة خفافيش الظلام الدموية، والتنظيمات الإرهابية التي حاولت التغلغل إلى البلاد في العام 2012.

سر التوقيت

المراقب لأحوال الدولة المصرية وما وصل إليه شعبها حاليا، من تغلب على العديد من الصعاب والتحديات التي وصل بعضها لكونه تحديا عالميا، كالجوائح الصحية، والازمات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من عودة الأمن المصري بقوة وفرض السيطرة والهدوء على ساحات استغلتها الجماعات الإرهابية في سيناء وغيرها التي تم تطهيرها على أيدي رجال القوات المسلحة والشرطة، وفي ظل استتباب الأمور على أفضل وجه، يظهر مجددا من يريد تعكير صفو الشعب المصري بمحاولات ساذجة ومسمومة في الوقت ذاته.

لاجدال في أن الشعب المصري الآن بمختلف توجهاته وانتماءاته، سواء الحزبية أو السياسية وحتى الدينية، الجميع يأمل في حصد إنجازات قطاعات الصحة التي تصدت لجائحة كورونا، ومساعي تطوير التعليم لغد أفضل للأبناء، والوصول إلى استقرار اقتصادي غير مسبوق، مع الطفرات التنموية والإنشائية، لذا فإن الشعب المصري أظهر حالة من الوعي الواضح في مقابل المساعي الخبيثة للإيقاع بين طرفي الأمة المصرية.

أغراض حقيقية

إعادة تداول الفيديوهات للقس المشبوه زكريا بطرس، تأتي الآن لتقابل حالة من الرفض المجتمعي التام، والوعي إلا أنه منذ العام 2013، ويعيش مسلمو مصر وأقباطها في حالة من التناغم التام والمحبة الحقيقية، وأن جماعات الظلام التي فشلت في الإضرار بالقوات المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة أو القضاء أو غيره، يحاولون الآن بيأس تام في اللعب على الوتر الطائفي البغيض.

وحالة التبرأ من القس المشبوه، جاءت فورية من العديد من الأطراف، وأهمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي قالت في بيان صارم جاء فيه أنه تم انقطاع صلته بها منذ أكثر من 18 عامًا، وأوضحت الكنيسة أنه كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة؛ حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره.

مساوئ فجة

لايمكن تفويت أن السيرة الذاتية الخاصة بالعديد من الشخصيات العامة، هي مسألة تدل على منطلقاتهم ونواياهم والدوافع التي تحركهم، وبالنظر إلى سيرة ومسيرة القس المشبوه، يمكننا ببساطة معرفة نواياه المسمومة تجاه الشعب المصري، فقد كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وتعمد تقديم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة ثم اعتذر عنه، وذلك قبل أن يتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، و اجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره ولكن دون فائدة.

سيرته المشبوهه تعود إلى سنوات طويلة سابقة، حيث قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب الراحل قداسة البابا شنوده الثالث بتاريخ 11 يناير 2003، ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد، وقد ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها.