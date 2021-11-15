محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر المنازل والأسر المتضررة من السيول

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية، تشكيل لجان حصر تعمل فى جميع المناطق لرصد أى إنهيارات جزئية أو كلية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدينة أسوان مساء يوم الجمعة الماضية، مؤكدا وقوف الدولة بجانبهم حتى يتم ترميمها أو إنشاؤها من جديد فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الاستقرار المعيشى لهم.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم الإثنين، لعدد من القرى والنجوع والمناطق السكنية المتضررة من جراء السيول والأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدينة أسوان.

وأكد عطية، خلال جولته، أن الأوضاع داخل هذه المناطق تسير إلى الأفضل فى ظل إعادة تشغيل التيار الكهربائى ومياه الشرب فى حوالى 95 % من هذه المناطق، بجانب الاستمرار فى حصر المنازل والأسر المتضررة والذى وصل العدد التقديرى لها لحوالى 700 أسرة حتى الآن، فيما تعرض حوالى 103 منازل لإنهيار جزئى وكلى، ولاسيما فى قرى مناطق غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش، بالإضافة إلى عزبة الشلال وعزب كيما.

واستجاب المحافظ لعدد من المواطنين بإعطاؤهم الأسبقية فى أعمال الرصد وبدء الشركات والمقاولين المنفذين للتدخل فى أعمال الترميمات والإنشاءات، علاوة على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الحماية المدنية لسرعة شفط تجمعات المياه، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بتوفير عدد 6 مولدات كهربائية احتياطيًا وتوزيعهم بمحطات مياه الشرب بجبل شيشة وجبل تقوق وفريال لتثبيت التيار الكهربائى، وضمان تدفق المياه بجميع أنحاء مدينة أسوان.

وكشف أشرف عطية أن أى مساعدات عينية أو مادية سترد من صندوق تحيا مصر أو المؤسسات الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين بواسطة المجتمع المدنى بعيداً عن أى مجاملات لتحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى آلية التوزيع، موضحًا بأنه جار أعمال إعادة الشئ لأصله بطريق الشلال / السد العالى شرق بعد تعرضه لإنهيار جزئى لمسافة 200 متر، حيث يتم حاليًا إزالة الأجزاء المنهارة، مع تقوية وتدعيم جانبى الطريق، ثم رصف هذه المسافة مرة أخرى لإعادة تشغيله بشكل كامل.