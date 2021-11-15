صور.. مدينة الأبحاث العلمية تنظم ورشة عمل حول إدارة المياه

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وأشارت الدكتورة منى عبداللطيف، إلى أن ورشة العمل تأتى فى إطار توجه الدولة لتفعيل التواصل والتكامل بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتنمية والابتكار ضمن رؤية مصر 2030.
كما أوضحت أن التعاون يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكامل إستراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة، للإدارة الرشيدة للمياه، والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر مصطفى، أن الورشة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين معهد بحوث البترول والمدينة، وكذلك دعمًا لعملية التنمية المستدامة فى مصر، وحماية مواردها الطبيعية، ومن أجل الإدارة الفعالة لموارد المياه.
وتضمنت الورشة العديد من المحاضرات المشتركة لنماذج مشاريع بحثية للمعالجة والمحافظة على المياه كمستقبل للتنمية المستدامة، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وكيفية حلها بمساعدة البحث العلمى.
وعلى هامش ورشة العمل، تفقد الحضور معرضًا يتضمن نماذج أولية لأبحاث علمية من الجانبين تم استخدامها فى حل بعض مشكلات المياه فى مجالات الصناعة المختلفة.
شارك فى فعاليات الورشة عدد من رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات المصرية، ورجال الصناعة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة والمعهد.
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