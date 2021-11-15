فيديو.. منتدى شباب العالم : هذا وقتكم للتعلم والتواصل

جدة - نرمين السيد - وأكد المنتدى فى بيان رسمى اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل بالمنتدى وحضور الفعاليات من مصر وكل دول العالم، للنسخة الرابعة من المنتدى، المقامة فى شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكتب المنتدى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد افتقدناكم جميعًا وحان وقت التقائنا معًا، يسعدنا أن نعلن عودة منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة".

وأكدت إدارة المنتدى أن التسجيل مفتوح من اليوم ولمدة شهر كامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.