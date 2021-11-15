وزير النقل يوجه بتنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى وفقا للمعايير العالمية

جدة - نرمين السيد - وبدأت الجولة التفقدية بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة فى المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100%، والتى شملت توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحى المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبرى العلوى المتجه إلى حلوان.

كما تم متابعة أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى، حيث بلغت نسبة تنفيذه 99%، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائرى بعدد 2 مطلع و2 منزل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهًا إلى البساتين، كما تابع الوزير الأعمال الجارية فى تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائرى، حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهًا إلى القاهرة الجديدة.

وعقب ذلك، توجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائرى لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائرى بمحور الزمر، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائرى، ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائرى مع شارع عثمان محرم، حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

وفى المريوطية، تابع وزير النقل أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة، مشددا على تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، كما تابع إنشاء محور جديد على ضفتى ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، وفى هذا الإطار، أوضح مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور، ويجرى البدء فى أعمال التنفيذية بالمشروع، فضلا عن الانتهاء من 6 أنفاق وكوبرى فى هذه المسافة، وهى أنفاق (البساتين، الجزائر، العمرانية 1، العمرانية 2، مصرف الكونيسة، مصر للطيران) وكوبرى الطالبية.

كما تفقد وزير النقل المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى حتى سعد الدين الشاذلى، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبرى عدلى منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبيًا، ويبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، ويساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية التى كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية بحيث يكون هذا النفق فى اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وتفقد أيضا اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبرى المرج، الذى بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، ويبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا بواقع 3 حارات مرورية، ومن المقرر أن يخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، ويعبر الكوبرى أعلى محطة الصرف الصحى ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

كما تفقد وزير النقل أعمال كوبرى مسطرد، الذى بلغت نسبة تنفيذه 97%، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعى أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

وتابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوى لتحقق السيولة المرورية المطلوبة، ووجه بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية والاهتمام باعمال النيوجرسى والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وعلى هامش الجولة، صرح وزير النقل بأنه تم الانتهاء من قطاع الأوتوستراد - سعد الدين الشاذلى بنسبة تنفيذ 100%، كما تجرى توسعة نفق كارفور بالمعادى لتحقيق السيولة المرورية، موضحا أنه خلال الأعمال تم مراعاة التطوير الشامل للطريق من إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات (BRT) التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى بعد إنتهاء أعمال التطوير، والذى يعد طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكى (ITS)، والتى بلغت نسبة تنفيذها 18%، ليكون الطريق الدائرى من أوائل الطرق فى مصر الذى يستخدم عليه هذا النظام.

وأوضح أنه يجرى تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائرى، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%، كما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكبارى وطرحها للمستثمر، منوها بأنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب الذى سيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

واختتم الوزير تصريحه بالقول: "إننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع المهم، حيث ستسهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية".