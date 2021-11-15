تكليف على غيط وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف على محمد إبراهيم غيط من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء فى وظيفة كبير أخصائيين، وذلك للعمل وكيلا للمديرية، مع قيامه بتسيير أعمال المديرية لحين الاعلان عن وظيفتى مدير ووكيل المديرية وشغلهما بالطرق القانونية.





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