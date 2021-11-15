بتكلفة 600 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يوقع عقود إنشاء النادى المصرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقع محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الاثنين، عقود إسناد إنشاء النادى المصرى الجديد مع الدكتورة هدى أيوب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإنابة عن وزير الشباب والرياضة وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه.





ووجه المحافظ، حسب بيان له اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على كل أوجه التنمية التى تمت على أرض المحافظة بل فى ربوع مصر أجمع، وبصفة خاصة تحقيق حلم أبناء بورسعيد وإنشاء النادى المصرى الجديد فى موقعه الحالى وفق أحدث طراز.

كما وجه الشكر للدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب لجهوده المؤثرة والفعالة فى هذا الملف.

وأكد محافظ بورسعيد أن اليوم يعد يومًا تاريخيًا للمحافظة، حيث تشهد المحافظة إنشاء النادى المصرى فى موقعه الحالى والذى يضاف إلى سجل إنجازات بناء الجمهورية الجديدة وسيتم تنفيذه على أعلى وأدق المعايير العالمية فى بناء المنشآت الرياضية ومراعاة كل عوامل الأمان به وفق أحدث نماذج التطوير، بالإضافة إلى إنشاء استاد آخر ومدينة أوليمبية بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن المنشآت الرياضية ببورسعيد شهدت تطورًا غير مسبوق وعلى رأسها تطوير المدينة الرياضية بحى الضواحى والمراكز الشبابية على مستوى المحافظة على أعلى مستوى، منوهًا بأن المشروعات الصحية والرقمية الجديدة ببورسعيد ساهمت فى توفير بنية تحتية مطورة تخدم القطاع الرياضى ببورسعيد.

وأوضح "الغضبان" أن المحافظة ستتحمل نسبة 25% من تكاليف إنشاء النادى، مؤكدًا أن النادى المصرى الجديد يتم بناؤه بجهود الدولة المصرية ووفق أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة فى بناء الملاعب بالعالم، حيث تم الاتفاق على إقامة استاد النادى المصرى الجديد فى نفس مكان الاستاد القديم الموجود حاليًا، وتتوافر به أحدث التكنولوجيا الحديثة فى بناء الملاعب الرياضية الموجودة فى العالم وسيكون شكله المعمارى متناسبًا مع أفضل ملاعب العالم.