"هذا وقتك للتعلم والمشاركة".. فيديو ترويجى جديد لمنتدى شباب العالم

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم ، فيديو جديدا للمنتدى القادم ، يعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى، وعلق الحساب على الفيديو برسالة جاء فيها : "لقد افتقدناكم جميعًا وحان وقت التقائنا معًا! يسعدنا أن نعلن عودة منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة.. سجل الان".

وجاء في الفيديو الترويجى :" هذا وقتك للتعلم و المشاركة و الاتصال و الاكتشاف، سلام- ابداع - تطوير ، منتدى شباب العالم قد عاد ".

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أعلنت الإدارة عن فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم على أن يستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر كامل بداية من اليوم 15 نوفمبر.

يذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و انطلق المنتدى عبرب ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019 و يهدف الى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وإزدهار من مصر الى العالم، واستضاف المنتدى ما يزيد عن 15 ألف شاب و شابة من 160 دولة حول العالم و نال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدى في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة إلى اعتماد المنتدى بنسخته الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة و الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادى و الاجتماعى للأمم المتحدة في الدورة التاسعة و الخمسين .

يعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة وذلك بعد تأجيل نسخة المنتدى التى كان من المقرر انعقادها فى عام 2020، بسبب جائحة كوورنا، ويعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول، ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته كسمة رئيسية لهذا النسخة بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهى السلام والتنمية والابداع، كما تأتى النسخة الرابعة من المنتدى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

يتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاماً، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا، والتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمى لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط https://register.wyfegypt.com/.