منتدى شباب العالم يعلن انطلاق نسخته الرابعة فى 10 يناير بمدينة شرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدي في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أعلنت إدارة المنتدي فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم، ويستمر باب التسجيل مفتوحاً لشهر كامل بداية من 15 نوفمبر 2021، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد تأجيل نسخة المنتدي التي كان من المقرر انعقادها في عام 2020، بسبب جائحة كورونا، ويعود المنتدي هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول، ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته كسمة رئيسية لهذا النسخة بالإضافة إلي المحاور الرئيسية للمنتدي وهي السلام والتنمية والابداع، كما تأتي النسخة الرابعة من المنتدي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وجاءت خطوات التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم 2021، حيث يتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدي شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاماً، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم علي التسجيل كمتحدثين أيضا، والتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمي لمنتدي شباب العالم.

منتدي شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدي عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلي جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدها من مصر إلي العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدي شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وقالت سارة بدر المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، إنه على مدار 3 نسخ من المنتدى حققنا نجاحات دولية دعمتنا للعودة لإطلاق النسخة الرابعة، معلنة عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى النسخة الرابعة للمنتدى بداية من اليوم، للشباب من داخل وخارج مصر، وذلك على موقع المنتدى.

وأضافت:" جهزنا خطة محكمة لضمان سلامة جميع المشاركين و يشترط على الراغبين فى المشاركة الحصول على لقاح كورونا، وضعنا خطة وقائية طوال فترة المنتدى".

وأكدت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أنه سيتم الحديث عن جائحة كورنا من خلال جلسات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مضيفة أن المنتدى سيشهد جلسات في مجال الطاقة ودور الموسسات الدولية في مواجهة كورونا والتحول الرقمي لعالم ما بعد الجائحة.

وأردفت :"كما سيشارك مسرح شباب العالم وتقديم قصص نجاحات ملهمة للشباب ولظروف الجائحة سيتم تخفيض الاعداد بسبب جائحة كورنا"، مؤكدة وجود خطة محكمة مع أجهزة الدولة على الاجراءات الاحترازية وحصول كافة المشاركين على لقاح كورونا ومتابعة الاجراءات الوقائية طيلة فترة المنتدى وفحص يومي لجميع المشاركين والضيوف وكاميرات حرارية وتطبيق قواعد الاجراءات.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية وضعت لنفسها عددا من الأهداف الاستراتيجية وأن تكون مرجعا ومقياسا لتميز فى تنمية الموارد البشرية وأن تكون شريك الاستراتيجية فى مجال الأعمال.

وأضافت رشا راغب أن الاكاديمية نجحت فى تدريب 28370 الف متدرب، معلنة عن عودة انعقاد منتدى الشباب العالم فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس السيسى خلال الفترة من 10 ل 13 يناير فى مدينة شرم الشيخ .

وأشارت الى أن المنتدى سيناقش تداعيات جائحة كورونا والسلام والإبداع، لافتة الى أنه منذ انعقاد منتدى شباب العالم في 2017 أثبت الحوار بين الثقافات تتقارب معه كل المسافات، وهذا ما ظهر في جائحة كورونا الذي أثبتت أن العالم أجمع في حاجة للحوار والتقارب.

يذكر أنه منذ إطلاق المنتدى في عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته في عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.