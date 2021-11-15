/661473/رشا-اسحق-مشروع-قانون-حقوق-المسنين-يمثل-رد-جميل-من-الدولة-لما-قدموه-فيديو

وجهت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة بسبب تقديمها مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتم مناقشته من قبل لجنة حقوق الشيوخ، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية فئة مهمة وشريحة كبيرة من المواطنين وهم كبار السن من أجل رعايتهم وتوفير حماية اجتماعية لهم، وضمان حقوقهم صحيا واجتماعيا وترفيهيا.

دوت الخليج واشارت اسحق خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إلى أن القانون يمثل رد الجميل لهم، حيث يمكنهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية والزام الدولة بتوفير الاحتياجات ومراعاة تخطيطاتها في المرافق العامة طبقا لاحتياجات المسنين. رشا اسحق: مشروع قانون حقوق المسنين يمثل رد جميل من الدولة لما قدموه ونوهت أن اللائحة التنفيذية سوف تشرح طريقة ألية تنفيذ القانون، حيث ان القانون تطبيقا للاستراتيجة الوطنينة لحقوق الانسان في محورها الرابع وهي حقوق الانسان لكبار السن.

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