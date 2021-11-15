النائب شريف الجبلى يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات إفريقية النواب لدور وزارة الزراعة بالقارة السمراء«فيديو»

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ثمن النائب شريف الجبلي،لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة تجربة الاستثمار الزراعي المصري فى افريقيا، مؤكدا أنها تجربة تنموية ناجحة ،والتي بلغت 9 مزارع فى 7 دول افريقية موزعة فى شرق افريقيا فى مالي والنيجر وتوجو وغرب افريقيا زامبيا وزينزبار.

الاستثمار الزراعي المصري فى افريقيا

وأكد النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، لـ دوت الخليج، على أهمية التواجد المصري فى الاستثمار الزراعي فى افريقيا وما له من اثارسياسية واقتصادية مهمة، مشيرا إلى الاستفادة منها فى معرفة المحاصيل التي يمكن زراعتها ونظم الري وانتاج التقاوي، إضافة غلأى أنها تعتبر مدخلا للاستثمار الزراعي المصري فى افريقيا، خاصة مع الزيادة السكانية .

وأوضح الجبلي أن الاستثمار الزراعي المصري فى افريقيا تجربة رائدة ويجب تشجيعها وتوسعها فى مساحات اكبر ودول أكثر كمدخل علمي للاسثتمار فى افريقيا،مثل القمح والصويا والذرة كسلع استراتيجية بدلا من الاستيراد من روسيا واستراليا من خلال قاعدة مهمة عن الزراعة فى افريقية.

وثمن رئيس زراعة النواب، المجهود الذي تقوم به وزارة الزراعة لتوطيد الاستثمار الزراعي المصري فى افريقيا.

وطالب رئيس افريقية النواب، بجمع التجارب المصرية الزراعية فى القارة السمراء فى كتيب لعرضها على مجتمع الاستثمار الزراعي فى مصر للاستفادة منه، مؤكدا أنها تعتبرمن النماذج التجارب المصرية الناجحة فى افريقيا.