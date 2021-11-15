/661485/الإصابات-تلاحق-لاعبي-مانشستر-يونايتد-بتصفيات-كأس-العالم-2022

غادر ثنائي مانشستر يونايتد لوك شاو وسكوت مكتوميناي، معسكري إنجلترا واسكتلندا على، مما يعني أن أي منهما لن يلعب أي دور في مواجهات تصفيات كأس العالم هذا المساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مغادرة ماكتوميناي من معسكر اسكتلندا، هي ما أكده الاتحاد الاسكتلندي مساء الأحد، يأتي ذلك بعد أن شاهد لاعب خط الوسط منتخب بلاده ينتزع مكانًا في الملحق بفوزه 2-0 على مولدوفا يوم الجمعة، بسبب عدوى في الحلق.

سكوت ماكتوميناي

كان هناك أمل في أن يتمكن سكوت من الانضمام إلى الفريق قبل مباراة الليلة، وخوض المباراة الأخيرة في المجموعة ضد الدنمارك في هامبدن بارك، لكن صاحب الرقم 39 غادر منتخب بلاده.

هذا يعني أن ماكتوميناي أصبح ثاني لاعبي يونايتد الذي يضطر للابتعاد عن منتخب بلاده يوم الأحد، بعد انسحاب لوك شاو من إنجلترا في وقت سابق.

خضع شاو لاختبارات وعلاج بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال ديربي مانشستر.

غاب الظهير الأيسر عن فوز إنجلترا 5-0 على ألبانيا مساء الجمعة، وقال المدرب جاريث ساوثجيت إنه "من غير المحتمل" أن يشارك شاو في المباراة الأخيرة من التصفيات ضد سان مارينو.

تحتاج إنجلترا إلى نقطة واحدة على الأقل لتتصدر المجموعة وتتأهل إلى كأس العالم 2022.

موعد عودة ثنائي مانشستر

يعود الثنائي إلى كارينجتون في الوقت المناسب لخوض استعدادات العودة إلى الملاعب يوم السبت المقبل، عندما نزور واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يزال بإمكان لاعبين من يونايتد الظهور مع منتخبيهما يوم الإثنين، هاري ماجواير، يمكنه المشاركة مع منتخب بلاده مرة أخرى حيث يتطلعون لحجز تذكرتهم إلى قطر أمام سان مارينو.

لاعب الوسط الشاب إيثان جالبريث، صاحب الـ20 عامًا، يستعد مع منتخب أيرلندا الشمالية لمواجهة إيطاليا بطلة أوروبا في آخر مباريات المجموعة الثالثة.

نتيجة مباراة البرتغال وصربيا

انتهت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو

بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.