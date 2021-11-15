/661486/وزير-المالية--الإفراج-الجمركى-عن-السلع-يحتاج-إلى-موافقة-ومراجعه-٥٢-كيان-وجهة-مختصة

قال محمد معيط وزير المالية، أن الإفراج الجمركى عن السلع يحتاج إلى موافقة ومراجعه ٥٢ كيان وجهة مختصة، كلها موجودة خلف يافطة الجمارك، والبعض يتوقع أن تأخير الإفراج الجمركي يتوقف على الجمارك فقط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير المالية

الافراج الجمركي

وأشار وزير المالية أن وزارة الزراعة تشمل ٨ جهات رقابية، ونسأل هنا لماذا لا يتم دمج كل هذه الكيانات فى كيان واحد، موضحا أن فتح الحاوية مثلا كل جهة تذهب بمفردها للكشف على الحاوية، وهذا يترتب عليه إنزال ورفع الحاوية أكثر من مرة بجانب وصول بضاعة فى موانئ بعيده عن المعامل المختصة بها .

ولكل هذا يجب تغيير القانون واللائحة التنفيذية ، ويجب أن تكون كل الموانى فى مصر مرتبطه ببعضها ، وممكن اخلص أفرج عن بضاعة جايه فى اسكندرية واخلصها وانا هنا فى القاهرة .

حادثة ميناء بيروت جعلتنا نبحث فى الموانى عندنا ووجدنا كمية رهيبة من البضاعة مهملة وراكده وبعضها خطرة .

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود وبحضور وزير المالية .