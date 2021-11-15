/661488/رئيس-زراعة-البرلمان-يحتد-علي-مسئولي-الرى-بسبب-ضعف-التمثيل-باجتماع-اللجنة

احتد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علي مسئولي وزارة الرى المشاركين في اجتماع اللجنة اليوم، بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الرى.

دوت الخليج

وقال الحصرى، :"غير مقبول تمثيل أي وزارة باجتماعات اللجنة بأقل من قيادات الصف الأول مثل مستشارى ومساعدى الوزير ووكلاء الوزارة ومديرى الإدارات العامة، بصفتهم أصحاب قرار وذلك حتي يكون هناك فائدة من المناقشات واجتماعات اللجنة"

وأعلن الحصرى رفع الاجتماع نصف ساعة لحين حضور مستشار الوزير، وبعدها استأنفت اللجنة جدول الأعمال.

رئيس زراعة البرلمان يحتد علي مسئولي الرى بسبب ضعف التمثيل باجتماع اللجنة

حيث ناقشت طلب بشأن المطالبة بتوسعة كوبري كفر تصفا الواقع على ترعة الخزان لتيسير الحركة المرورية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وآخر حول نقل كوبري المشاة الأرضي الواقع على الرياح التوفيقي أمام كفر عامر ورضوان بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى عزب أبو فرج، بهنس، نجيب تيسيراً على المواطنين.

وتضمنت قائمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن إهدار المال العام في مشروع تطوير الري بترعتي البوهية وبحر الدرهم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية فضلاً عن مطالبة المنتفعين سداد تكاليف المشروع.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن المطالبة باستكمال تغطية مسافة 150م من ترعة أبو الريش التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية حفاظاً على حياه المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تنفيذ وإدراج تغطية المساقى والقنوات المارة داخل الكتل السكنية بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتضمنت ايضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد السابق بتغطية المسافة الواقعة من ترعة البشوات داخل مدينة بلقاس والجنابية اليمنى لبحر بسنديله محافظة الدقهلية، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من التلوث الشديد بالمصارف مما يؤدى مما يضر بصحة الأهالي.

طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة صدقي بمركز المحمودية وتأهيل ترعة كوم الغرف محافظة البحيرة.

كما تضمنت القائمة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه والذريعة، والتعدي على قطعة أرض أملاك دولة خلف قناطر ادفينا أمام قرية منية المرشد مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وتضمنت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة التوفيقي وترعة خورشيد بمحافظة الإسكندرية وذلك لمرورها داخل الكتل السكنية، و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سيد كامل، بشأن المطالبة بإقامة محطة معالجة الصرف الزراعي، وإنشاء مغذى لترعة باها، وتبطين الترع بمنطقة غرب بمحافظة بنى سويف.