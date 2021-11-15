«أنثى».. الاتحاد الآسيوي ينهى الجدل بشأن حارسة إيران

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لساعات طويلة، ظل الحديث عن حارسة منتخب سيدات إيران دائرًا حيث جرى تشكيك بشأن تحديد جنسيتها.

دوت الخليج

وكان المنتخب الأردني قد توجه بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائية، نتيجة التشكيك المتكرر فى جنسها وما إذا كانت ذكر أم أنثى.

الاتحاد الآسيوي: حارسة الأردن أنثى

وكانت حارسة إيران زهرة کودایي، قد شاركت ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الآسيوية، حيث أظهرت براعة استثنائية فى التصدي للعديد من الأهداف.

ووفقًا لما أشار إليه رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائية، فقد أكد على أن زهرة كودايي حارسة المنتخب الإيراني، نافيًا كل ما يتم تداوله بشأن جنس اللاعبة وإثبات ذلك فى الأوراق الرسمية.

وكانت الحارسة زهرة كودايي، قد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية بسبب التشكيك بنوعية جنسها، الأمر الذى أثار غضبها بشدة، لما تم تناوله بشأن التشكيك فى جنسها.

جدل حول حارسة الأردن ورد حاسم من الاتحاد الآسيوي

هذا وكان الاتحاد الأردني فى وقت لاحق قد خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النسائية، رغبة منه فى فتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر، لضمان حقوق المنتخب الأردني وما جرى بشأن التشكيك فى جنسها.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحارسة الأردن وهى تتصدى للعديد من الكرات المرسلة، ونظرًا لملامحها الخشنة جرى تداول الأمر بشكل رأى البعض أنه تهكم على شخصها.