1 ديسمبر..بلقيس تحيي حفل غنائي في الإمارات

/661490/1-ديسمبربلقيس-تحيي-حفل-غنائي-في-الإمارات

تستعد المطربة اليمنية بلقيس، لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة الإمارات وذلك في يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد حفل بلقيس بالإمارات

وروجت بلقيس للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فقالت: “ “حبايبى أهل الإمارات التقي فيكم يوم 1 ديسمبر ضمن احتفالات بلادي الغالية باليوبيل الذهبي وعيدنا الوطني الخمسين مع النجم الأخ والصديق فايز السعيد على مسرح خورفكان الشارقة”.

بلقيس تحتفل بتخطي أغنيتها الجديدة «دبلوماسي» الـ5 مليون مشاهدة في أيام

واحتفلت الفنانة اللبنانية بلقيس مع جمهورها بنجاح أحدث أغنيتها والتي تعد الأولى في مسيرتها التي تؤديها باللهجة المصرية، والتي أتت بعنوان «دبلوماسي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، اذ نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة الكليب الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائلًة: "دبلوماسي تصل 5 ملايين مشاهدة علي يوتيوب بعد أيام من صدورها" . وتابعت بلقيس: "شكرا لكم جميعاً للمتابعة والتعليق المشجع المستمر لي ولأعمالي الفنية".

أغنية دبلوماسي اول أغنية باللهجة المصرية لبلقيس

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.