وزير المالية: وجدنا أشياء وصلت مصر في السبيعنات ولسه موجودة في الجمارك 

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراءات المنظومة الجمركية الجديدة وكذلك المنظومة الضريبية و التسهيلات التي يتم تقديمها حاليا في قطاع الصناعة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وقال الوزير، بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية، منذ ثلاث سنوات ونصف، موضحا ان القانون الحالي صادر منذ ٦٣ عام ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما ان المصلحة فقدت مع الوقت العديد من كوادرها.

وخلال هذه الفترة ، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصى لمأمور الجمارك.

وتابع وزير المالية، وجدنا الافراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل الى ٢٨ يوم، قبل الافراج، كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل الى ٥٣ جهة.

وأشار الي أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم انهاء إجراءات الافراج من أي مكان، وذلك عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.

وقال معيط للنواب، "لا ابالغ في اننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبيعنات والثمانيات و لسه موجودة في الجمارك حتى الان ومسجلة في الدفاتر ، والموظف اللى سحلها طلع معاش"

وتابع، "حادث ميناء بيروت، جعلنا نفرز المخازن بالجمارك ووجدنا حاجات خطرة وراكدة بكميات رهيبة".