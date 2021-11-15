/661492/مناورات-عسكرية-إماراتية-بحرينية-وسط-مخاوف-إيران

أثارت مناورات عسكرية بين الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الخليجيتين ، وبين إسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة مخاوف إيران ودهشة الكثير من الأوساط العربية والعالمية.

دوت الخليج

مناورات عسكرية إماراتية بحرينية

فهذه أول مناورات عسكرية بين طرف عربي وإسرائيل، فقد اشتركت بوارج حربية من الدول الثلاث ، الإمارات، البحرين، وإسرائيل، لمدة 5 أيام وبمشاركة الولايات المتحدة في تدريبات عسكرية بحرية بهدف تأمين حركة الملاحة وركزت المناورات على التدريب على تكتيكات التطويق والمداهمة.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن التدريب جاء من اجل تعزيز القدرة على العمل الجماعي بين القوات المشاركة في المناورات.

وصدرت المناورات العسكرية بين الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الخليجيتين، مخاوف الدولة الإيرانية قريبة الصلة بهما جغرافيًا.

توقيع اتفاق مشترك بين الإمارات والبحرين

ووقعت الإمارات والبحرين "اتفاقيات أبراهام" في سبتمبر2020 كاتفاقيات تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وطورت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية بين الدولتين العربيتين وإسرائيل.

وعلى الجهة الأخرى أعلنت إيران عن مناورات بحرية خاصة بها، شرق مضيق هرمز.