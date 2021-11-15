أمين البحوث الإسلامية يلتقى سفير الفاتيكان لمناقشة وثيقة الأخوة الإنسانية

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وقال الأمين العام إن اللقاء دار حول وثيقة الأخوة الإنسانية؛ لما لها من دور فعال ومباشر أسهمت به فى نشر السلام العالمى، وتحقيق العيش المشترك من خلال تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التى أدت إلى الإرهاب والعنف وعدم الاندماج الإيجابى فى بعض المجتمعات الإنسانية، وهو ما يولى له الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أهمية خاصة تنطلق من دوره ورسالته العالمية فى إقرار السلم المجتمعى بين جميع الأمم والشعوب.
وأضاف عياد أن اللقاء تناول طرق تعزيز الأخوة الإنسانية لطلاب الجامعة من خلال اللقاءات الميدانية المشتركة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف التى تدعم تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وترسخ لمبادئ الأخوة بين الناس وتعزز من قيم التعايش والتسامح والتعاون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول الوثيقة.
وأوضح الأمين العام أن قطاعات الأزهر الشريف بذلت الكثير من الجهود فى تعزيز دور الأخوة الإنسانية من خلال ملتقيات التعريف بالأخوة الإنسانية، وإطلاق المبادرات العالمية، والحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعزيز ثقافة الحوار مع الآخر من خلال المقالات والإنتاج العلمى.
من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان عن تقديره لجهوده الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى إرساء السلام والتسامح العالمى، سواء من خلال ما يقوم به الأزهر وما يطلقه من دعوات للتقارب بين الشعوب واتباع الديانات المختلفة، أو ما أسفرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من تآلف وتعايش بين الجميع.
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