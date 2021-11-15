الرى : سدود الحماية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر منعت آثار كارثية للسيول

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أهمية سدود الحماية التى بنتها فى محافظتى أسوان والبحر الأحمر فى تخفيف حدة السيول الشديدة التى ضربت المحافظتين، وأنه فى حال عدم وجودها لكانت آثار هذه السيول كارثية وكانت ستؤدى لتدمير منازل المواطنين بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه السدود لا تزال تعمل بكفاءة عالية، ما يحقق الغرض الذى أنشئت من أجله.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، يستعرض موقف الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظتى أسوان والبحر الأحمر خلال الأيام الماضية، الدور المهم لأعمال الحماية التى تبنتها الوزارة فى تقويض الآثار التدميرية للسيول على الأفراد والمنشآت.

وأشار التقرير إلى الدور المهم للسدود المقامة فى واديى كيماب وأبوالريش قبلى بمحافظة أسوان فى تحقيق الحماية من الآثار التدميرية للسيول، وهذه السدود عبارة عن سدود إعاقة ركامية، حيث تتكون من كسر الركام الذى يسمح بإمرار المياه من تحت السد ومن داخل مكوناته بالشكل الذى يؤدى لتهدئة المياه وكسر شدتها وإطالة زمن جريانها، بالإضافة لتخزين المياه تحت سطح الأرض، وبدون الإضرار بجسم السد، الأمر الذى يؤدى لتخفيف حدة الآثار التدميرية لهذه السيول، وهو الغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله وهو الحماية وليس التخزين.

وفى محافظة أسوان أيضًا، تم إيقاف محطات الرى وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما أسهمت منشآت الحماية التى تم الانتهاء منها مؤخرا فى منطقة وادى عبادى فى الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التى قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسى بأسوان ومخر سيل السراج 1 والسراج 2 والرديسية قبلى بمدينة إدفو.

وفى محافظة البحر الأحمر، أوضح التقرير أن منشآت الحماية التى سبق إنشاؤها بمعرفة وزارة الرى تمكنت أيضا من حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول، بمنطقة الشلاتين، وهى عبارة عن بحيرتين وحاجزين بوادى حوضين من حصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه، بالإضافة لتواجد 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم، والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسى علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسى علم، كما قامت الوزارة بتطهير مخر السيل فى وادى أبوحمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وتشير التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الرى إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى أجزاء من الوجه البحرى، غدا الثلاثاء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى شمال سيناء بعد غد الأربعاء.

وقد اتخذت وزارة الرى كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار فى كافة أجهزة الوزارة المعنية، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.