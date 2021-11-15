رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابى التسمم الغذائى فى طهطا

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، المستشفى الجامعى للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من المواطنين، الذين تم تحويلهم للمستشفى نتيجة إصابتهم بالتسمم لتناولهم وجبات غذائية فاسدة بأحد المطاعم بمدينة طهطا.





ووجه رئيس جامعة سوهاج بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، حيث أن جميع المصابين من الطاقم التمريضى الذين يعملون فى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طهطا. وأوضح الدكتور عماد على عثمان نائب مدير المستشفى الجامعى، أن المستشفى الجامعى استقبلت منذ يومين 9 مواطنين مصابين بالتسمم الغذائى، وقام أطباء الاستقبال بقسم الباطنة بالتعامل معهم وإجراء الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم بالقسم، وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، وبعد الملاحظة متابعة الأطباء المشرفون على الحالات تم كتابة تقرير لخروج 8 حالات على أن تبقى حالة واحده تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتها.

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