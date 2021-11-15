أحمد عبدالحافظ يتسلم جائزة أفضل عمل صحفى فى منتدى الإعلام والتنمية

جدة - نرمين السيد - تسلم الزميل أحمد عبدالحافظ جائزة أفضل الأعمال الصحفية والإعلامية التى تناولت قضايا التنمية المستدامة فى المسابقة التى أعلن منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.





وشارك "دوت الخليج" فى منتدى الإعلام والتنمية بجامعة القاهرة، بملف صحفى تم إنتاجه على مدار عام من خلال أشكال صحفية متنوعة، لرصد خطط الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات الخطرة "سكان العشش" وارتباطها بقانون التصالح على مخالفات البناء وقانون البناء الموحد وأحكام قانون التخطيط العمرانى، تنفيذا لاستراتيجيات الدولة فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجة رؤية مصر 2030.

"دوت الخليج" شارك المكتب الإعلامى للأمم المتحدة فى القاهرة، فى سلسة من ورش العمل المستمرة على مدار 7 أشهر متواصلة، للتعريف بالخطط الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا للأجندة الحضرية العالمية، ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية بعاصمة الإكوادور "كيتو".

والأعمال الفائزة تقدم بها كل من أحمد عبدالحافظ من موقع دوت الخليج عن تطوير العشوائيات، وأحمد جمال الدين وأشرف أمين من اليوم السابع عن موضوعات استقصائية عن الاستثمار العقارى، وهند بدارى من موقع أخبار مصر الإلكترونى عن أول مدرسة للتنمية المستدامة إلى جانب مشروع تخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام القاهرة عبارة عن برنامج إذاعى بعنوان ماعت يناقش التنمية المستدامة.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المنتدى، بأن الندوة التى تضمنت الإعلان عن الفائزين تأتى فى إطار أنشطة المنتدى الذى تم إنشاؤه بالكلية لتقديم رؤى وتصورات وأفكار للمعالجات الإعلامية لقضايا وموضوعات التنمية المستدامة وتحفيز الصحفيين والإعلاميين لتطوير قدراتهم فى هذا المجال، من خلال المسابقات والرصد، وتجريب فنون صحفية مبتكرة وجذابة وغير تقليدية.

وأضافت الدكتورة ليلى عبدالمجيد مدير وحدة الجودة بالكلية، ومقرر المنتدى، أن الندوة تشهد تكريم الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا بأعمالهم فى المسابقة التى تنظم للمرة الأولى، وكذلك الطلاب الذين شاركوا بمشروعات تخرجهم ومشروعات لحملات إعلامية حول مبادرات ومشروعات التنمية المستدامة.

شارك فى المنتدى الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، ورئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور ولاء جادالكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ومحمد حبيب رئيس تحرير الحياة اليوم، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة للتنمية.

وانطلق المنتدى العام الماضى تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، والدكتورة ليلا عبدالمجيد مقرر المنتدى.

ويعتبر إطلاق منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، خطوة لمواكبة استراتيجيات الدولة التنموية، والتى تتمثل فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030"، ودمج طلاب كلية الإعلام فى سوق العمل من خلال البحث والتحقيق فى أهداف التنمية المستدامة التى تحققها الدولة حاليا.