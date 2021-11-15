الهجرة تبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أى موظف لم يتلق لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم اليوم منع الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا من دخول الوزارة، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" ومجلس الوزراء، بشأن عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجارى.





وأوضحت وزارة الهجرة، فى بيان اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة، وارتداء الكمامة. وسمحت الوزارة اليوم بدخول الموظفين ممن تلقوا التطعيم الخاص ضد فيروس كورونا، مع إظهارهم شهادة إثبات تلقى التطعيم قبل دخولهم مقار عملهم. وذكرت وزارة الهجرة أنها قد قامت بتوفير التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لكافة العاملين بها فى شهر يوليو الماضى، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة حصول كافة العاملين على اللقاح.

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