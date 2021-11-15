البابا تواضروس الثانى يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الاثنين، إيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق لها.





تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن وحدة المصريين وتعايشنا جميعًا حول نهر النيل وبذلك نتمتع بوحدتنا الوطنية القوية، كما تحدث قداسته عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كواحدة من أقدم كنائس العالم.

ودار حوار حول الهجرة الغير شرعية، وأشار قداسة البابا إلى أن التعليم السليم والجيد أساس هام للحد من هذه الظاهرة، ودار حوار آخر حول المشروعات التنموية التى تقوم بها الحكومة المصرية بشكل يؤكد اهتمامها بإحداث تغيير حقيقى، مشيرًا إلى أن كل المصريين يعملون الآن باجتهاد من أجل بناء الجمهورية الجديدة.