مصر تدين الهجوم الإرهابى الغادر على مدنيين وعسكريين شمال بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغادر الذي شهده إقليم سوم في شمال بوركينا فاسو يوم أمس الأحد، مسفراً عن وفاة ما لا يقل عن عشرين عنصراً من القوات البوركينية والمدنيين.
وتُقدم مصر، حكومةً وشعبًا – بحسب بيان للخارجية المصرية - خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية بوركينا فاسو الشقيقة، حكومةً وشعباً، ولأسر الضحايا، مؤكدةً على وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
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