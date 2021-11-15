/661487/محمد-متولي-كناريا-بديل-عبد-الله-السعيد-هل-يستحق-الانضمام-للمنتخب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان عبد الله السعيد قد غادر معسكر المنتخب أمس بعد التأكد من عدم لحاقه بمباراة غداً أمام الجابون في ختام مباريات المجموعة السادسة.

لينضم في الأخير كناريا لمعسكر منتخب مصر بدلاً من عبد الله السعيد، في مفاجأة للبعض حيث كان لا أحد يتوقع ضم اللاعب، ولكن أعجب كيروش بمستواه خلال الثلاث مباريات التي لعبهم في الدوري العام.

من هو محمد متولي كناريا

- خاض مع سموحة 42 مبايراة لم يحرز خلالها أي أهداف، وصنع هدف وحيد خلالهم

- لعب 3 مباريات هذا الموسم مع الفريق السكندري بواقع 270 دقيقة، لم يسجل أو يصنع فيهم

- كان يلعب في صفوف المقاولون العرب ثم أنتقل لمصر المقاصة، لينضم في الأخير لسموحة

إصابة عبد الله السعيد

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد مع منتخب مصر، خلال لقاء المنتخب الأخير أمام أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأشار المنيري أن السعيد أبغه بأنه خرج بين شوطي اللقاء متأثراً بالإصابة التي لحقت به خلال المباراة، بعدما أبلغ جهاز المنتخب الطبي بأنه شعر ببعض الالام بالعضلة الخلفية، وبناء على ذلك تم أستبداله خلال المباراة.

وسيغيب عبد الله السعيد عن لقاء مصر الأخير بالتصفيات أمام الجابون، بعدما أثبتت الاشاعات إصابته بشد في الخلفية بالدرجة الأولى، وسيبدأ برنامجه التأهيلي الخاص مع نادي بيراميدز حتى يعود في أسرع وقت ويشارك بمباريات فريقه القادمة.

رضا عبد العال: يجب اعتزال عبد الله السعيد وتكريمه مثل لاعب أنجولا المعتزل

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "يجب على عبد الله السعيد أن يعلن اعتزاله اللعب دولي، ويتم تكريمه في الملعب مثل ما حدث مع لاعب أنجولا الذي أنهى مشوارة الكروي في مباراة مصر الأخيرة".

وأكمل: " عبد الله السعيد لا يستطيع أن يجاري اللاعبين الأفارقه في الوقت الحالي بسبب عامل السن ومجهوده البدني الذي تأثر كثيراً، وهذا ما ظهر خلال لقاء أنجولا بأنه لا يستطيع مجراه اللاعبين من أول 5 دقائق وهو يعاني”.

وأضاف: " هو السبب الأول في ظهور مصر بمستوى سئ لأنه لا يستطيع أن يقف على الكرة ويلاعب باقي الفريق، ويتم ضمه للمنتخب بناء على تعليمات محمد صلاح".