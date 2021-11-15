غياب لاعبي بيراميدز والمصري رسمياً عن كأس العرب.. تعرف على المنتخبات الأكثر ضرر

/661494/غياب-لاعبي-بيراميدز-والمصري-رسميا-عن-كأس-العرب-تعرف-على--المنتخبات-الأكثر-ضرر

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن قائمة منتخب بلاده لمنافسات بطولة كأس العرب، والتي من المقرر ان تنطلق في نهاية الشهر الجاري، والتي تشارك بها 32 منتخب، منتصفهم من الاتحاد الأسيوي والأخر من الاتحاد الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب لاعبي بيراميدز والمصري البورسعيدي عن قوائم منتخبات بلاده، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية، بسبب عدم إدراج بطولة كأس العرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي قائمة منتخب فلسطين هي الأكثر ضرر من غيابات لاعبي فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز، والتي تحتوى منهم كلاهما على العديد من الأسماء البارزة في صفوف فلسطين.

قائمة منتخب فلسطين لبطولة كأس العرب

وضمت قائمة "الفدائي" الأسماء الآتية: رامي حمادة – توفيق أبو حماد – عمر قدورة – عبد الله شقفة – عبد اللطيف البهداري – يزن عويوي – عبد السلام سلامة – محمد خليل – أحمد قطميش – ياسر حمد – محمد صالح (مدافع القناة المصري) – مصعب البطاط – عدي خروب – موسى سليم – محمود أبو وردة – محمد درويش – محمد يامين – عبد الحميد أبو حبيب – محمد باسم – محمود عيد – رئبال دهامشة – ليث خروب – تامر صيام – علي عدوي.

غيابات المنتخب الفلسطيني

ويغيب عن صفوف فلسطين عدد من المحترفين أبرزهم صالح شحادة وجوناثان زوريلا وبابلو برافو وبدر موسى ومحمود وادي لاعب بيراميدز بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، حيث لا تعتبر بطولة العرب ضمن أجندة فيفا الدولية، كما يغيب محمد بلح مهاجم المصري البورسعيدي.

وتنطلق اولى منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وتكون ختام منافسات البطولة في 18 ديسمبر القادم.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب

وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.