/661497/السفارة-الأمريكية-تتيح فرصة-للانضمام-إلى-برنامج-معلمي-اللغات-الحرجة

أتاحت السفارة الأمريكية بالقاهرة فرصة للانضمام إلى برنامج معلمي اللغات الحرجة (TCLP) والسفر إلى الولايات المتحدة.

دوت الخليج السفارة الأمريكية تتيح فرصة للانضمام إلى برنامج معلمي اللغات الحرجة وقال السفارة الأمريكية بالقاهرة:" هل أنت مدرس بدوام كامل للغة الإنجليزية أو العربية كلغة أجنبية في مدرسة ابتدائية أو ثانوية في مصر؟ وتابعت:" هل لديك درجة البكالوريوس وأربع سنوات من الخبرة في التدريس في الفصول الدراسية؟ واستكملت:" قد تتاح لك الفرصة للانضمام إلى برنامج معلمي اللغات الحرجة (TCLP) والسفر إلى الولايات المتحدة لمدة عام واحد لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية الأمريكية". وأختتم:" يتم تمويل TCLP من قبل الخارجية الأمريكية وتنفذه المجالس الأمريكية بالتعاون مع أميد إيست مصر".

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