صحة الدقهلية تعلن توافر مصل الإنفلونزا بـ6 مكاتب

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكى -فى بيان اليوم- أن المكاتب هى"مكتب صحة ثانى المنصورة ومكتب صحة السنبلاوين ومكتب صحة ميت غمر ومكتب صحة الجمالية ومكتب صحة دكرنس ومكتب صحة بلقاس"، مشيرا إلى أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التى تضمن سلامته على الجمهور، موضحا أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيها ويتم التطعيم بمكتب الصحة.

وقال مكى إن المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا يمكنهم تلقى لقاح الانفلونزا الموسمية بعد 14 يوما من تلقيهم اللقاح، ويؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة.

وأكد أنه يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للاصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9)، وفى حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

وأشار مكى إلى أن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح والأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أى جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية فى سنوات سابقة يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 أسابيع.