وزير المالية: بحلول 30 يونيو المقبل سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وقال "معيط" : "اكتشفنا من خلال السيستم نحو 14 ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة 55% من إجمالى النشاط.

وأضاف "معيط": "تمكنا من ضبط 3 آلاف حالة تهرب ضريبى، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو 4 مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا أن السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا فى ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لادخال الذكاء الاصطناعى لضبط المنظومة.

وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال "معيط"، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عدد من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدًا فى القانون.

وتابع: "ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبى، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى ألف جنيه سنويا، كما أن قيمة الجمارك لها لا تزيد عن 2 %، بالإضافة إلى إعفاء المعدات المستوردة لها، مشيرًا إلى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.

وذكر وزير المالية : "تركيزنا الآن فى تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول أن يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم".

وقال : "هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال إدخال المواطنين المتهربين فى المنظومة"، مضيفًا : "وجدنا محل بيبيع بالملايين ألماظ ومش معانا فى المنظومة، ومطعم شهير له فروع فى كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل أن 90 % من الأنشطة فى الساحل الشمالى غير مسجلين فى الضرائب".

واختتم : "توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات".