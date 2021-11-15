احتفالية لتكريم الدبلوماسيين اليمنيين المتدربين فى مصر

جدة - نرمين السيد - نظم أحمد فاروق سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، اليوم الإثنين، حفل استقبال للدبلوماسيين اليمنيين الذين شاركوا فى الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية، التى عقدت فى القاهرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية المصرى، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال الفترة من 3 إلى 28 أكتوبر 2021.





أشار السفير المصرى، بسحب بيان لوزارة الخارجية، إلى أن تنظيم هذه الدورة التدريبية لـ46 دبلوماسيًا يمنيًا يعكس الالتزام المصرى الثابت بدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة وحكومتها الشرعية والشعب اليمنى الشقيق فى هذا الظرف الدقيق من تاريخ اليمن، كما يؤكد إصرار مصر على مواصلة دورها المساند لليمن من أجل استعادة دولته وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه، وجّه السفير عبدالقادر هادى، رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية اليمنى، الشكر للحكومة والدولة المصرية على الدعم الذى تقدمه لليمن حكومة وشعبًا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا على الاستفادة الكبيرة التى اكتسبها الدبلوماسيون اليمنيون من المشاركة فى هذه الدورة التدريبية.

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