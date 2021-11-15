انت الان تتابع تفاصيل خبر أجدد عروض كارفور مصر بالصور Carrefour Black Friday على الأجهزة الكهربائية والشاشات حتى 20-11-2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم إطلاق عروض كارفور عبر الصفحة الرسمية لسلسلة متاجر كارفور مصر على فيس بوك، على أهم أنواع الأجهزة الكهربائية، التي تمثل أهمية كبيرة لكافة فئات المجتمع، وبالأخص الشباب والشابات المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى عروض خاصة على شاشات سمارت، بأسعار تنافسية خيالية، تتخطى الـ 30% خصم، كما وأعلن الهايبر بمناسبة البلاك فرايدي Black Friday نوفمبر الجاري، على أنظمة تقسيط لعملاء العديد من البنوك في مصر، تصل إلى 18 شهراً، على كافة السلع والأجهزة محل العروض، على أن تسري هذه الأنظمة طوال شهر نوفمبر.

آخر عروض كارفور المقدمة فبراير 2021

تحرص دائماً إدارة الشركة في مصر، على توفير عروض دورية تناسب الفئات الأقل دخلاً من عملاءها، والتي من شأنها أن تساهم في توفير بعض الاحتياجات الأساسية للمواطنين، التي لا يخلوا منها أي منزل مصري، وبالأخص في ظل وجود تداعيات الإصلاح الاقتصادي، التي ساهمت بشكل كبير في ذيادة الأسعار لمختلف الخدمات المنتجات، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تفشي ظاهرة كوفيد 19، وفقد العديد وظائفهم جراء الأزمة، لذلك تتضمن مجلة عروض كارفور نوفمبر الجاري، مختلف الأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، وعليه نستعرض معكم في هذا التقرير المجلة الخاصة بالأجهزة الكهربائية والشاشات، كما ويمكن متابعة المجلة كاملة بدخول رابط التقرير الموضح أعلاه.

أنظمة تقسيط Carrefour Offer’s Black Friday

أعلن الهايبر بالتزامن مع إطلاق عروض كارفور شهر نوفمبر البلاك فرايدي، أو كما تسمى في مصر عروض الجمعة البيضاء، من خلال موقع الهايبر الرسمي، العديد من أنظمة التقسيط، لحاملي بطاقات بنكية لمختلف البنوك المصرية، والتي من أبرزها بنك مصر وبنك إسكندرية، وعليه نستعرض معكم في الصور التالية، المعلنه من قبل الهايبر، كافة تفاصيل التقسيط:

مجلة عروض Carrefour Eygpt

الآن نتطرق إلى بيان مجلة العروض المتاحة من خلال متاجر كارفور، في مختلف محافظات مصر، من 10 نوفمبر وحتى 20 من نفس الشهر للعام الجاري 2021، كما تجدر الإشارة إلى سريان أنظمة التقسيط الموضحة أعلاه، على كافة السلع والمنتجات محل العروض، وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، والآن نترككم لتصفح مجلة عروض كارفور نوفمبر الجاري، من خلال الصور التالية: