/661498/يحيى-الكومي-سنحقق-الفوز-على-الزمالك-بالدوري-وتذكروا-ذلك

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يحيى أحمد السيد الكومي، الشهير بيحيى الكومي، عن توقعة لنتية فريقه القادمة ببطولة الدوري الممتاز، بعد خسارة أول ثلاث مباريات بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك في الـ 19 من نوفمبر الجاري، على ملعب الإسماعيلية في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الكومي ان فريقه سيحقق الفوز بكل قوة في المباراة القادمة بالدوري أمام الزمالك، وفي أول اختبار للأرجنتيني براون، لقيادة الفريق بع رحيل طلعت يوسف، المدير الفني السابق للفريق.

ويبحص الإسماعيلي بعد فترة التوقف الدولي، عن تحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري بالجولة الرابعة، وبقيادة مديره الفني الأوروبي الجديد، بعد خسارة الثلاث مواجهات الأولى له ببطولة الدوري.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

خوان براون

أعرب الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلي، سعادته بتولى مهمة تدريب الدراويش، موجهاًَ الشكر لمجلس الإدارة واللجنة الفنية على ثقتهم فى اختياره لتدريب الفريق.

وقال :”أشكر المهندس يحيى الكومى رئيس النادي وكل ما يفعله للنادى في هذه المرحلة وأشكر أيضا جماهير النادى على ترحبيهم بوجودى بينهم ، أعرف تاريخ الإسماعيلى وأنه يقدم كرة جميلة لذلك تم تسميته ببرازيل العرب”.

وتابع حديثة قائلاً:”يمكن القول أننى صغيرا في السن لكني أملك خبرات كبيرة ومهمتي تتمثل فى عودة النادي لمكانته الطبيعية ،وأعتقد أن المرحلة الحالية صعبة لكننا لدينا ثقة في جميع العناصر الفنية الموجودة”.