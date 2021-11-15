/661508/احتفلا-بليلة-رأس-السنة-حسين-الجسمي-يحيي-حفل-غنائي-بأبو-ظبي

يستعد المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي جديد، بمدينة أبو ظبي وذلك في يوم 31 ديسمبر، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل حسين الجسمي بأبو ظبي

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنيته الجديدة بعنوان «دق القلب»، باللهجة العراقية، عبر موقع «يوتيوب»، والتي حققت حتى الأن ما يقرب من 15 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وألحان الفنان العراقي نور الزين، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

كلمات أغنية دق القلب لحسين الجسمي

تقول كلماتها: دماره .. أستاهل دمــاره خل تحرگني نـاره خلانـي واگع بالعشگ وما اطفّيها الجگـاره إثاره .. حبـه غيـر اثـاره موّتنـي بسمـاره لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره إلهي ..عبـدك يا إلهي لافـــــت انتبـاهــي مو خلقه كاتلنـي كتـل هنيـال اهلـه وجــاره إشاره .. لو أشــر بإشاره اروحلـه طياره هذا العليه دگ الگلب ودورت عنـه دواره.

طُرحت أغنية "دق القلب" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

حسين الجسمي يتفوق على جاستن بيبر بأغنية دق القلب

هذا وحققت أغنية «دق القلب» نجاحا جديدا في مسيرة الفنان حسين الجسمي الفنية، اذ احتلت عن طريقها قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” على مستوى العالم، واتى حسين الجسمي في المركز 37 من ترتيب قائمة اليوتيوب عالميا، منافسا لنجوم عالمين منهم النجم العالمي جاستن بيبر الذي حصد المركز الـ41 و سيا على المركز 54.

حسين الجسمي يعيش حالة من النشاط الفني في رمضان 2021

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.