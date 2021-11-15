جدة - نرمين السيد - قال سفير بلجيكا بالقاهرة، فرانسوا كورنيه ديلزيوس، إن العلاقات المصرية البلجيكية تعود ألى أقدم العصور، مشيرا إلى أن أول بعثة دبلوماسية بلجيكية، أتت إلى مصر منذ عام 1838، وأوضح أن البلدين لديهم شراكة اقتصادية قوية، حيث يتراوح حجم التبادل التجارى بين مصر وبلجيكا من 1.3 لـ1.5 مليار يورو.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير بلجيكا: علاقتنا بمصر تعود إلى أقدم العصور وتربطنا شراكة اقتصادية قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.