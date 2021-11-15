فيديوجراف.. العالم يترقب افتتاح المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - يترقب العالم افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث وجه الرئيس السيسى بخروج كافة تجهيزات المتحف على أكمل وجه، مشددا على تطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية فى العرض المتحفى.





وبحسب وزارة السياحة، فقد تم الانتهاء بنسبة 100% من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم. ويضم المتحف مركب خوفو البالغ عمرها أكثر من 4600 عام، ويشمل كذلك تمثال رمسيس الثانى والذى يصل وزنه إلى 83 طنا. ويعرض المتحف فى مجمله أكثر من خمسين ألف قطعة أثرية، وتقع مبانى المتحف على مساحة 100 ألف متر مربع.

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