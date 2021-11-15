الصحة: لا شكاوى من تطبيق قرار منع غير الملقحين من دخول مقار...

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن ما رصدناه اليوم من خلال المشاهدة العينية لتنفيذ قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين للهيئات الحكومية، أنه كان هناك سهولة فى التطبيق، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك تزاحم، أو شكاوى من الزملاء الموظفين فى الدخول إلى مقار العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه كان هناك متابعة اليوم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، لتنفيذ قرار منع غير متلقى لقاح كورونا من الموظفين بالدخول إلى مقار عملهم سواء كان بالجامعات أو الدخول على ديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أو ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أنه فيما يبدوا أن الفترة الماضية كان هناك توعية كافية، والزملاء كان لديهم إدراك بشكل جيد للقرار، وكنا نشاهد من الموظفين قبل قدومهم على مكان الدخول مجهزين الشهادات الورقية التى تدل على تلقيهم اللقاح.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على إن هناك التزام تام من الزملاء المسئولين عن الدخول والخروج بالنسبة للموظفين، لأنه بالفعل كانوا يعملون على منع الغير حاصلين على اللقاح، أو حتى الجرعة الأولى.