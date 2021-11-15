الطريق إلى المونديال: ملخص تصفيات القارة الإفريقية اليوم.. النيجر تضرب جيبوتي بسباعية

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انتهت احداث مباريات اليوم في تصفيات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات المرحلة الأولى للقارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اليوم الأثنين على أربع مواجهات، لم تكن جميعها حاسمة على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم، ولكن فوز النيجر اليوم على جيبوتي بسباعية مقابل هدفين، ذاد العديد من التكهنات ليواكب منتخب الجزاءر صاحب الأرقام العالية في نتيجة المباريات.

النيجر وجيبوتي :

انتهت اهداث مباراة منتخب النيجر وجيبوتي، بنتيجة 7/2 للنيجر، في لقاء جمع بينهم، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات تصفيات، القارة السمراء بالدور الأول، بالمجموعة الأولى.

ولم يتم تحديد المتأهل حتى الأن من المجموعة الأولى للدور النهائي لبطولة كأس العالم، ويتبقى لقاء وحيد بين منتخب الجزائر وبوركينا فاسو غداً وهو الحاسم بين الطرفين للظفر ببطاقة التأهل.

غينيا بيساو والسودان :

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة غينيا بيساو والسودان، في لقاء الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة التاسعة بتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في المرحلة الأولى.

وحسم المنتخب المغربي بطاقة التاهل للدور النهائي من التصفيات، منذ الجولة الماضية، بعد تصدرة المجموعة برصيد 15 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن وصيف المجموعة.

كينيا وروندا :

حقق المنتخب الكيني الفوز على نظير الروندي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة.

ونجح منتخب مالي من حسم بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء، الموهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، من الجولة الماضية، بعد تصدرة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط على الوصيف.

نامبيا وتوجو :

حقق منتخب توجو الفوز على نظيرة الناميبي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ونجح المنتخب السنغالي من حجز بطاقة التأهل من الجولة الرابعة بعد تصدرة للمجموعة حالياً برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط على وصيف المجموعة.