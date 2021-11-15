/661510/اقتراح-في-الزمالك-بتغير-طريقة-اللعب-ومركز-جديد-لـ-زيزو

أقترح البعض على باتريس كارتيرون تغيرطريقة اللعب خلال الفترة القادمة، بعد التعثر الأخير أمام الأهلي في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدرس كارتيرون أن يلعب بطريقة 4/3/3، على أن يشغل أحمد سيد زيزو لاعب الوسط الثالث بجانب طارق حامد وإمام عاشور، مع دخول مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن بدلاً من زيزو الذي كان يبدأ في ذلك المركز.

ومن الممكن أن يطبق كارتيرون ذلك الخطة أمام الإسماعيلي في اللقاء القادم، خاصة مع تألق مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن في ظل الاعتماد على زيزو بشكل أساسي.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

وخرجت تصريحات من مسئولوا الفريقين قبل المباراة الهامة بينهم، تشعل اللقاء قبل بدايته، فكلا الفريقين خسروا أخر مباراة لهم بالدوري حيث فاز البنك الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، وخسر الزمالك أمام النادي الأهلي 5/3 في لقاء القمة.

يحيى الكومي: سنحقق الفوز على الزمالك بالدوري وتذكروا ذلك

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، ان فريقه سيحقق الفوز بكل قوة في المباراة القادمة بالدوري أمام الزمالك، وفي أول اختبار للأرجنتيني براون، لقيادة الفريق بع رحيل طلعت يوسف، المدير الفني السابق للفريق.

وأنه واثق من فوز فريقه وعودة الروح لدى اللاعبين بمجلس إدارة جديد ومدير فني جديد.

كارتيرون مباراة الإسماعيلي تحدي جديد وسنفوز بها

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: مباراة الإسماعيلي ليست سهلة، وتشكل تحدي جديد لنا للخروج من الهزيمة الماضية أمام الأهلي، فلذلك سنسعى للفوز بها لمصالحة الجماهير".

ويأمل الفريقين للفوز بعد تعثرهم في أخر جولات الدوري قبل التوقف الدولي، حيث فاز الزمالك بأول مبارتين أمام إنبي وطلائع الجيش وخسر الثالث أمام الأهلي، بينما خسر الإسماعيلي 3 مباريات أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.