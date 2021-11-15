«أصعب رزق»..بسنت شوقي تهنئ محمد فراج بيوم ميلاده

/661511/أصعب-رزقبسنت-شوقي-تهنئ-محمد-فراج-بيوم-ميلاده

حرصت الفنانة بسنت شوقي، على تهنأة زوجها الفنان محمد فراج بيوم ميلاده، من خلال نشر مجموعة صور رومانسية تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد رسالة بسنت شوقي لمحمد فراج في يوم ميلاده

وكتبت بسنت شوقي عبر موقع انستجرام: “كل سنة وأنت ألذ وأطيب وأجمل وأصعب رزق .. حبيب القلب والعقل والروح، كل سنة وانت زي مانت واحنا مع بعض".

محمد فراج يستأنف تصوير أهل الكهف

من ناحية أخرى بدأ فراج تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل “أهل الكهف” في دولة تركيا بعدما كان من المقرر تصويره في المغرب، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

محمد فراج يتألق في دراما رمضان 2021

وأثبت الفنان محمد فراج تألقه من خلال مشاركته في مسلسلين درامين برمضان 2021، وهما مسلسل “لعبة نيوتن”، للفنانة منى ذكي ومحمد محمود وسيد رجب وعائشة ابن أحمد ودرات أحداثه حول حازم وهنا المتحابين يقرران إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

أما العمل الثاني فكان من خلال مسلسل “ضد الكسر” بطولة الفنانة نيللي كريم، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وتدور الأحداث حول نجمة وسائل التواصل الإجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.