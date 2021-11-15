/661513/خالد-الدرندلي-حزين-من-طريقة-تعامل-الخطيب-معي

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلي، انه سيكون داعماً للمجلس الجديد حال عدم فوزه بالانتخابات، بالرغم من عدم أختياره في قائمة الخطيب الجديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدرندلي لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: “أكن كل الاحترام والتقدير لكابتن الخطيب، فهو قيمة وقامة كبيرة، واؤكد على احترامي لاختياره رغم حزني بسبب الطريقة التي اتبعوها معي”.

واشار: “الجميع داخل الاهلي سيكون متواجد من اجل خدمة النادي، وفي حالة خسارتي للانتخابات سوف اتمنى التوفيق للمجلس وهذا ماتربينا عليه”.

واتم: “انني اخوض الانتخابات بشرف ونزاهة واتمنى ان افوز لأستمر في خدمة اعضاء الجمعية العمومية”.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.

القنوات الناقلة

يتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.