عوض تاج الدين لـ مساء dmc: مصر لم تصل حتى الآن إلى ذروة موجة كورونا الرابعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، إن أغلب الحالات يتم علاجها فى المنازل، وهناك حالات شديدة تدخل المستشفيات وهى الحالات التى يحدث منها وفيات.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المواطنين أصبحوا الآن على علم بخطورة المرض، وحال ظهور أى أعراض عليهم يذهبون إلى الأطباء، وأصبح لدى الأطباء خبرة فى التعامل مع المرض.
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