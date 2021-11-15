مستشار الرئيس للصحة لـ مساء dmc: لقاحات كورونا أمنة على الحوامل والمرضعات

وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أنه تم دراسة تطعيم الحوامل والمرضعات خلال مؤتمر عالمى بكلية الطب بجامعة عين شمس، وتم التأكيد على أنه يمكن استخدام لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية ولهما نتائج إيجابية ولم يسجلا أى نتائج سلبية.
وأوضح أن معظم بلاد العالم تستخدم اللقاحات على من تجاوزوا سن الـ18 سنة، لافتًا إلى أن بعض الدول أجازت استخدام اللقاحات على من هو أكبر من 12 عامًا، وفى مصر بدأت فى تطبيق ذلك بلقاح فايزر وهو اللقاح الذى أجيز لهذا السن.
وأشار إلى أن هيئة الدواء الأمريكية أجازت استخدات لقاح فايزر على سن 5 إلى 12 عاما، بثلث الجرعة التى تستخدم للكبار وفى مصر يتم دراسة الموقف، وعند استكمال الفئات الأخرى سيتم تطعيم هذه الفئة العمرية.
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