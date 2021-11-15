عميد حقوق المنيا يوضح لـ مساء dmc عقوبة تزوير شهادات لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور حسن سند، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أنه إذا تم استعمال الأوراق المزورة سيتم معاقبة الشخص بالسجن المؤبد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، كما يتم معاقبة كل من اشتراك فى اصطناع الشهادة المزورة، وقد يتم العزل من الوظيفة وهى عقوبة تكميلية.

وأكد عميد كلية حقوق بجامعة المنيا، أن الدولة جادة فى حماية المواطنين، لا سيما وأن اللقاحات تعطى للمواطنين مجانا.