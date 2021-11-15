محافظ أسوان: 500 أسرة تضررت من موجة الطقس السيئ ونعالج التداعيات من الغد

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن موجة الطقس السيئ انحسرت تمامًا فى المحافظة، وأن ما يتم الآن هو حصر لحجم الأضرار الناجمة عن السيول، مشيرًا إلى أنه تم حصر حجم الأضرار على مستوى المحافظة بوجه عام .





وأضاف خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن مدينة أسوان كانت صاحبة النصيب الأكبر فى الأضرار نظرًا لتعرضها للجانب الأكبر من كميات الأمطار التى هطلت وما تبعها من سيول. وأوضح أن الأضرار معظمها يتركز فى منازل تم بناءها فى مخرات السيول أو أخرى تم بناءها بالطوب اللبن وبأسقف من الجريد، قائلًا: "حصرنا 106 منزل ريفى انهار تمامًا ونحو 394 منزلًا ريفيًا شهدوا انهيارًا جزئيًا وبالتالى هناك إجراءات تتم الآن على أرض الواقع بإجمالى 500 أسرة متأثرة". وتابع المحافظ: "معظم الخسائر موجودة فى أطراف المدينة وليس داخلها وعاينتها بنفسى وتم اتخاذ ما يلزم على الأرض عبر جلب المقاولين وجمعيات العمل الأهلى للبدء فى علاج التداعيات، موضحًا أنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل اعتبارًا من يوم غد.

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